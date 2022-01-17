В Челябинске хозяева нашли пропавшую хаски благодаря ее любви к маршруткам

Фотографии пушистого пассажира умилили соцсети

Счастливое возвращение домой. В Челябинске хаски сбежала от хозяев и отправилась исследовать мир. Оказавшись в соседнем городе, она решила вернуться на общественном транспорте. Такой способ не остался без внимания со стороны местных жителей, которые опубликовали фотографию пушистого пассажира в соцсетях.

Годовалая хаски из Челябинска по кличке Лиса - теперь местная знаменитость. За её новогодними приключениями, скорее напоминающими бразильский сериал, на Урале с начала года следят любители животных и все неравнодушные. Собака сбежала из дома в 20 числах декабря. Хозяева её искали, поначалу даже не сомневались, что пёс вернётся.

"Много раз она уходила. Ловили в подъезде, двери она открывала. Возвращалась быстро. Её уже много раз к нам домой приводили", - рассказала хозяйка собаки Евгения Баранова.

Прошло больше десяти дней. Но пёс всё так и не возвращался. Не помогали ни поиски, ни объявления в группах о потерянных животных. Пока однажды, просматривая соцсети, Виктор не заметил фото своей собаки в паблике соседнего городка - Копейск, он в 15 километрах от Челябинска. Удивленные местные жители выложили фото, на котором хаски как пассажир садится в местные маршрутки, очевидно намереваясь куда-то уехать.

Добраться на такси до дома у пса не вышло. Но неравнодушные жители временно приютили его у себя в ожидании, пока позвонят хозяева. Тут-то и началась настоящая "Санта-Барбара". На объявление, помимо настоящих владельцев, откликнулся ещё один мужчина. Он тоже утверждал, что на фото его собака.

Мужчина, забравший собаку, представился Владиславом. Он рассказал, что её замёрзшую и голодную они с семьёй приютили у себя 31 декабря. Думали, что берут навсегда. Но в канун Рождества питомец сбежал, открыв каким-то образом входную дверь. Видимо, тогда собака и отправилась на автостанцию, где и стала героиней соцсетей. Кто на самом деле ее хозяин, стало понятно, когда Владислав лично привёз животное в Челябинск и увидел встречу с трёхлетним мальчиком Андрюшей, сыном Виктора.

"Муж её подозвал по кличке, она к нему подошла, его понюхала, сына понюхала. И всё. И они ушли домой", - говорит Евгения.

Трогательную историю в социальных сетях прокомментировали сотни человек - поздравляли Виктора и радовались за хаски. Впрочем, большинство всё-таки не верят, что это возвращение домой рыжей путешественницы и есть окончательная точка в её приключениях.

Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram