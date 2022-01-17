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Врач оценил сообщения о необычном симптоме "омикрона"

11:19
  • понедельник
  • 17 января 2022

Это далеко не всегда проявление коронавируса, отметил медик

Боль в пояснице нельзя считать симптомом, специфичным именно для штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом рассказал заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.
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Эксперт прокомментировал сообщения южноафриканских врачей о том, что многие пациенты с "омикроном" жалуются на боли в пояснице.

Кабычкин подчеркнул, что считать такие боли проявлением именно омикрон-штамма нельзя — причин боли в пояснице может быть множество, от неправильного положения тела до инфекционных процессов, причем необязательно вирусной природы.

При любом инфекционном процессе – вирусном, бактериальном или каком-то другом – могут возникать в том числе и боли в пояснице, которые носят название миалгии, уточнил медик. Чтобы понять, какой именно патоген стал причиной болей, потребуется медицинское обследование.

Кабычкин призвал не "все сваливать на "омикрон", поскольку боли в пояснице могут появиться и на фоне гриппа, и из-за герпеса. При этом специалист подтвердил, что у ряда пациентов повышается риск появления подобного симптома при коронавирусе — речь о пожилых и о людях с низким иммунным ответом на любую инфекцию.

Поставить правильный диагноз и назначить лечение может только врач, подчеркнул эксперт в интервью радио Sputnik.

Ранее профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков рассказал, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса заболевание протекает в мягкой форме. Болезнь редко переходит в воспаление легких, как это бывает при инфицировании другими штаммами, заявил эксперт.

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