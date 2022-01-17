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Порошенко заявил о попытке задержать его в аэропорту Киева

11:05
  • понедельник
  • 17 января 2022

Погранслужба не хотела отдавать экс-президенту паспорт

Петр Порошенко прибыл в Киев. На пограничном контроле сотрудники таможни не хотели отдавать ему паспорт. По словам Порошенко, таким образом его пытались не пустить на территорию Украины.

"Более десяти минут пограничники не пускают без объяснения причин под предлогом какой-то проверки на территорию страну. Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям", - сказал Порошенко.

По словам экс-президента, его пытались задержать в аэропорту, однако правоохранители испугались толпы сторонников. Слова Порошенко приводит РИА Новости.

Петр Порошенко прилетел в Киев из Варшавы самолетом авиакомпании Wizz Air. В понедельник на Украине ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Заседание суда состоится в 12:00 по московскому времени.

Перед вылетом из Варшавы Порошенко заявил, что не опасается ареста, поскольку "на его стороне правда".

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