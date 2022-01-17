Без смартфона не может жить каждый десятый россиянин

Так ответили 13% участников опроса ВЦИОМ

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, не представляют свой день без мобильного телефона или других гаджетов 13% россиян.

"Свой привычный день россияне не представляют без работы (31%), без родных и близких (15%), мобильного телефона и других гаджетов (13%). Каждый десятый назвал продукты питания (10%), по 9% - детей и внуков, личный и общественный транспорт, а также деньги", - говорится в исследовании.

Вместе с тем 8% респондентов не могут представить свой день без интернета, 7% - без встреч, 6% - без чая и кофе.

Что касается отдельной категории россиян в возрасте 60 лет и старше, они не представляют свой день без работы (18%), а также без родных и телевизора (по 10%).

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