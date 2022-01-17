Тромбы и смерть: что грозит любителям сидеть перед телевизором

Врач рассказал, как минимизировать риск негативных последствий

Любителям долго сидеть перед телевизором следует помнить, что это вредно для здоровья, а в ряде случаев — опасно для жизни. Об этом рассказал терапевт Георгий Сапего.

Медик объяснил, что иногда в венах ног формируются тромбы — сгустки крови, которые обычно появляются от застоя крови. При нарушении оттока крови из вен в ней легче образуются сгустки, иногда этому способствует повышенная свертываемость крови.

Если такой тромб закупорит легочную артерию или ее крупную ветвь, кровоток остановится и не будет насыщаться кислородом. Появится ощущение нехватки воздуха, может заболеть грудная клетка, резко упадет артериальное давление. Это явление носит название тромбоэмболии.

Сапего подчеркнул, что при массивной тромбоэмболии пострадавший умирает. Если тромбы зацепили только мелкие ветви легочной артерии, можно вообще ничего не почувствовать и никогда даже не узнать о том, что произошло в организме.

Даже два-три часа неподвижного просиживания , в частности, перед телевизором, способны значительно повысить риск тромбоэмболии легочной артерии, предупредил медик. Если человек сидит с поджатыми под себя ногами либо положив их одну на другу, ситуация лишь усугубляется.

Чтобы избежать негативных последствий, Сапего рекомендует садиться поудобнее, не скрещивая ноги, и не носить плотные неэластичные и сдавливающие штаны. Не следует оставаться без движения дольше двух-трех часов, а каждый час нужно вставать на пять-десять минут, чтобы пройтись, размять ступни ног, встать на носочки.

Тем, кому назначены препараты для профилактики тромбообразования, следует обязательно их принимать.

Если после долгого пребывания в неподвижном состоянии появилась непонятная одышка или боль в грудной клетке, нога становится красной, болит, распухает, необходимо вызвать скорую, рассказал врач в интервью радио Sputnik.

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