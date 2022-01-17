В России выявили больше 30 тысяч новых случаев коронавируса

Это самый высокий показатель с середины декабря

В России за минувшие сутки зарегистрировано 30726 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19. Это самый высокий показатель с середины декабря.

Скончались за сутки 670 человек, выздоровели 19756 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 7529. В Московской области за сутки заболели 3388 человек, в Санкт-Петербурге - 4132.

За весь период пандемии в стране выявлено 10834260 случаев инфекции. Умерли 321990 пациентов. Выздоровел 9878371 человек.

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