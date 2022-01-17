РПЦ предостерегла от "алкогольной вакханалии" на Крещение

Не стоит превращать святую традицию в грех
Крещенские купания нельзя сопровождать распитием алкогольных напитков.
Об этом заявил замуправделами РПЦ епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Крещенские купания в алкогольном опьянении теряют свою святость и становятся грехом.
"Если же купания превращаются в вакханалию с обильным распитием алкоголя, ярмаркой тщеславия и разными другими непотребствами, то это является извращением картины воспоминаний о Евангельских событиях. Грехом", - заметил он в своем Telegram-канале.
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