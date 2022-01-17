Мишустин изменил порядок компенсации по ОСАГО для инвалидов

Выплаты будут автоматическими

В России в прошлом году ввели в эксплуатацию около 90 миллионов квадратных метров нового жилья. О таком рекордном показателе сегодня заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Однако ещё предстоит выполнить глобальную задачу, которую поставил президент: предоставить возможность улучшения жилищных условий пяти миллионам семей ежегодно. Для этого необходимо совершенствовать в том числе инженерные процедуры. Правительство утвердило изменения в правилах присоединения к электросетям. Теперь оно будет идти параллельно со стройкой. Говорили также о социальных вопросах. Так, с этого года инвалиды смогут проактивно, то есть автоматически, получать компенсации по ОСАГО.

"По закону, им возвращают половину стоимости полиса ОСАГО. Раньше этим занимались региональные власти. Чтобы получить выплату, нужно было подавать документы в учреждения социальной защиты. Теперь Пенсионный фонд станет назначать компенсации автоматически тем, кому они положены, а также на основании заявления, которое можно направить через Единый портал государственных услуг", - сообщил Мишустин.

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