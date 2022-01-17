Вирусолог назвал срок спада заболеваемости "омикроном" в России

Новый штамм не предназначен для длительного размножения на высоком уровне

Заболеваемость штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" в России может пойти на спад к концу января — началу февраля. Такое мнение в понедельник, 17 января, высказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

По словам эксперта, новый штамм "не выдерживает такого огромного темпа заражения", который он взял. Альтштейн предположил, что возникает генетическая нестабильность вируса, под воздействием которой его инфекционность, скорее всего, снижается.

Эта гипотеза нуждается в тщательном научном изучении, однако складывается впечатление, что "омикрон" не предназначен для длительного размножения на высоком уровне, заявил вирусолог.

В связи с этим специалист предположил, что уже к концу января — началу февраля заболеваемость COVID-19 в России, вызванная "омикроном", может начать сокращаться, сообщает РИА Новости.

Ранее профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков рассказал, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса заболевание протекает в мягкой форме. Болезнь редко переходит в воспаление легких, как это бывает при инфицировании другими штаммами, заявил эксперт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram