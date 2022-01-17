В России вырос размер пособия по беременности и родам

Это связано с увеличением МРОТ и базы для начисления страховых взносов

В 2022 году в России увеличились минимальные и максимальные пособия по беременности и родам. Об этом в понедельник, 17 января, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Минимальная величина "декретных" выросла благодаря увеличению МРОТ. Если роды протекали без осложнений, за 140 дней (за 70 дней до и 70 дней после родов) мама получит минимум 63 932,40 рубля. При осложненных родах выплата за 156 дней (70+86) составит минимум 71 238,96 рубля.

Максимальная величина пособия по беременности и родам выросла благодаря ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

При неосложненных родах максимальная выплата составит 360 164 рубля, при осложненных — 401 325,60 рубля.

Если беременность была многоплодной, роженица получит не менее 88 592,04 рубля и не более 499 084,40 рубля.

Женщинам, стаж работы которых не достиг шести месяцев, пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ. В регионах, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, выплата составит МРОТ с учетом этих коэффициентов, сообщается в Instagram Минтруда.

В России с 1 января 2022 года МРОТ увеличился до 13 890 рублей. От размера этих выплат зависят федеральная и региональная доплата к пенсии, практически все социальные пособия на детей, страховые выплаты по больничным листам, напомнила заместитель председателя правительства.

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