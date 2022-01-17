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Лукашенко уличил Украину в наращивании войск на границе

12:06
  • понедельник
  • 17 января 2022

Киев якобы использует мнимый предлог

На границе Белоруссии замечено наращивание украинский войск.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Киев сосредотачивает подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это, по мнению президента Белоруссии, еще хуже, чем войска НАТО.

Лукашенко отметил, что стягивание украинских войск происходит под предлогом "защиты от мигрантов", однако они на Украину "даже в страшном сне не пойдут", передает ТАСС. 

"Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Белоруссии", - заметил он.

Кроме того, Польша и Прибалтика сосредоточили у границ Белоруссии более 30 тысяч военных.

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