Более двух миллионов за один месяц
В декабре 2021 года россияне открыли рекордное количество кредитных карт, пишет ТАСС со ссылкой на "Кредисторию".
"Россияне впервые в истории открыли более 2 млн кредитных карт за один месяц - в декабре банки выдали им 2,1 млн кредиток", - сказано в сообщении.
Уточняется, что прошлый рекорд был установлен в ноябре 2021 года - 1,9 млн кредитных карт.
В годовом выражении кредитование в этом сегменте возросло на 58%. Всего же граждане страны взяли 17,1 млн кредитных карт за год.
Среди регионов, максимальный рост выдач в годовом выражении отмечен в Удмуртии (на 72%), Тульской области (80%) и Пермском крае (82%).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram