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Россияне открыли рекордное количество кредитных карт

11:51
  • понедельник
  • 17 января 2022

Более двух миллионов за один месяц

В декабре 2021 года россияне открыли рекордное количество кредитных карт, пишет ТАСС со ссылкой на "Кредисторию".
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"Россияне впервые в истории открыли более 2 млн кредитных карт за один месяц - в декабре банки выдали им 2,1 млн кредиток", - сказано в сообщении.

Уточняется, что прошлый рекорд был установлен в ноябре 2021 года - 1,9 млн кредитных карт.

В годовом выражении кредитование в этом сегменте возросло на 58%. Всего же граждане страны взяли 17,1 млн кредитных карт за год.

Среди регионов, максимальный рост выдач в годовом выражении отмечен в Удмуртии (на 72%), Тульской области (80%) и Пермском крае (82%).

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