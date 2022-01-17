От COVID-19 в Москве вылечились еще 1805 пациентов

Всего в столице поправился уже 1 909 491 человек

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1805 пациентов за сутки, сообщил в понедельник федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице поправился уже 1 909 491 человек.

"В Москве выявлено 7529 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 736 человек, скончались 67 пациентов. На ИВЛ находятся 515 человека", - добавили в штабе.

Там напомнили, что для победы над пандемией необходимо прививаться и ревакцинироваться. Сделать это можно в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробную информацию о вакцине можно найти здесь.

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