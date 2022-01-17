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Песков о поездке Путина в Китай: "Даст Бог, все пойдет по плану"

12:19
  • понедельник
  • 17 января 2022

Подготовка продолжается, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом

Подготовка к визиту Владимира Путина в Пекин продолжается, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, китайская сторона "проявляет максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности".

"В этой связи рождаются дополнительные требования по санитарной безопасности, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнёрами. Как будет дальше в оставшиеся недели до поездки... даст бог, все пойдёт по плану", - сказал Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Представитель Кремля добавил, что пока Москва готовится к полноформатным переговорам и участие Владимира Путина в церемонии открытия Олимпиады. Тем не менее, российская сторона готова "действовать энергично и быстро" в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Однако уже известно, что Владимира Путина будет сопровождать лишь маленький пул журналистов. Это обусловлено действующими в Китае ограничениями.

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