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В Центре Гамалеи допустили введение плановой вакцинации подростков от COVID-19

12:40
  • понедельник
  • 17 января 2022

Вакцину для детей старше 12 лет "Спутник М" зарегистрировали в ноябре 2021 года

Вакцинация подростков от коронавирусной инфекции может стать плановой. Об этом в понедельник, 17 января, рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
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Вакцина для детей старше 12 лет "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М") была зарегистрирована в ноябре 2021 года. Директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что препарат поступит в гражданский оборот на неделе с 17 января.

Альтштейн подчеркнул, что вакцина против коронавируса для подростков дает очень мало побочных реакций.

Эксперт предположил, что "вакцинация подростков, детей у нас останется надолго" и, скорее всего, станет плановой и будет включена в национальный календарь прививок, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не рассматривают тему введения QR-кодов для подростков после начала вакцинации от коронавируса представителей этой возрастной группы.

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