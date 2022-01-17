Роспотребнадзор раскрыл связь вакцинации беременных от COVID-19 с IQ детей

Беременность не является противопоказанием к прививке

Коронавирусная инфекция у беременной женщины, не прошедшей вакцинацию, может привести к снижению уровня интеллекта будущего ребенка. Об этом со ссылкой на результаты исследований рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам эксперта, 16 января была опубликована статья педиатров, в которой показано: если беременная не вакцинирована и переносит COVID-19, при последующем наблюдении за родившимся у нее ребенком выявляют отставание IQ на 20%.

Горелов отметил со ссылкой на статью, что у такого ребенка замедляются темпы психического и физического развития.

В дальнейшем, если заниматься с ребенком, отставание можно сократить, однако изначальные вводные данные именно таковы, цитирует представителя Роспотребнадзора РИА Новости.

В Министерстве здравоохранения России ранее рассказали, что беременность после 22 недели и период грудного вскармливания не дают женщине медицинский отвод от вакцинации против коронавирусной инфекции. В ведомстве подчеркнули: нет никаких сомнений в том, что вакцинация в период беременности и во время грудного вскармливания необходима.

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