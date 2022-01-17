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Роспотребнадзор раскрыл связь вакцинации беременных от COVID-19 с IQ детей

13:04
  • понедельник
  • 17 января 2022

Беременность не является противопоказанием к прививке

Коронавирусная инфекция у беременной женщины, не прошедшей вакцинацию, может привести к снижению уровня интеллекта будущего ребенка. Об этом со ссылкой на результаты исследований рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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По словам эксперта, 16 января была опубликована статья педиатров, в которой показано: если беременная не вакцинирована и переносит COVID-19, при последующем наблюдении за родившимся у нее ребенком выявляют отставание IQ на 20%.

Горелов отметил со ссылкой на статью, что у такого ребенка замедляются темпы психического и физического развития.

В дальнейшем, если заниматься с ребенком, отставание можно сократить, однако изначальные вводные данные именно таковы, цитирует представителя Роспотребнадзора РИА Новости.

В Министерстве здравоохранения России ранее рассказали, что беременность после 22 недели и период грудного вскармливания не дают женщине медицинский отвод от вакцинации против коронавирусной инфекции. В ведомстве подчеркнули: нет никаких сомнений в том, что вакцинация в период беременности и во время грудного вскармливания необходима.

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