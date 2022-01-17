Московский суд выписал Google очередной миллионный штраф

За отказ удалять ссылки на запрещенные сайты

Как сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, мировой суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей, передает ТАСС.

"Повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России", - объяснили причину штрафа в суде.

С начала 2021 года в отношении Google были составлены 16 протоколов за неудаление запрещенного контента.

Вместе с тем в декабре суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей (оборотный штраф) за систематическое нарушение российского законодательства.

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