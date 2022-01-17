Тренер продолжит лечение дома

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову выписали из больницы.

Сейчас 74-летняя Тарасова находится дома, лечение продолжится в домашних условиях.

"Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы, потихоньку восстанавливаюсь", - рассказала тренер РИА Новости.

11 января Тарасова второй раз за последние два месяца попала в больницу в связи с ухудшением самочувствия. С 14 по 22 декабря тренер была госпитализирована по причине высокого давления. Из-за проблем со здоровьем знаменитый тренер пропустила финальные съемки шоу "Ледниковый период". Тарасова является бессменным членом жюри этого проекта.

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