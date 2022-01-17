Кремль: для обсуждения отношений Москвы и Киева США не нужны

Ранее Владимир Зеленский предложил организовать трехсторонний саммит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Москва не видит необходимости привлекать к обсуждению российско-украинских отношений США, так как эти отношения сейчас "индексированы на ход выполнения минских договоренностей".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена.

"Там вопрос - по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих", - заметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Как напомнил пресс-секретарь, стороной конфликта в Донбассе Россия не является. "Может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы. Но это нам всем предстоит еще узнать", - добавил Песков.

В последнее время в странах Запада звучат утверждения о якобы готовящемся Москвой "вторжении" на Украину. Песков назвал данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

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