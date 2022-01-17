Молодая мама Серябкина раскрыла "золотое правило" борьбы с недосыпом

Певица впервые стала мамой в ноябре 2021 года

Певица и бывшая солистка группы "Serebro" Ольга Серябкина наслаждается материнством, однако признает: ей пришлось столкнуться с трудностями, обычными для мам грудных детей.

Звезда рассказала, что испытывает недосып, хотя и не стрессовый, "когда ты уже рвешь на себе волосы и орешь на всех подряд". У артистки есть золотое правило, благодаря которому она чувствует себя нормально: поспать днем, одновременно с малышом.

Серябкина подчеркнула, что сон очень важен для здоровья ребенка, особенно в первые месяцы, как и позитивная эмоциональная атмосфера. Поэтому звездная мама старается обеспечить сыну хороший сон и не дает ему долго плакать.

Ольга также рассказала в своем Instagram, что ее ребенок любит слушать мамино пение, причем конкретных любимых произведений нет — певица просто придумывает "что-то милое и простое на ходу".

Лука, которому на днях исполнится два месяца, — первенец Ольги Серябкиной. Не успев еще выписаться из роддома, молодая мама призналась в желании не затягивать с рождением второго малыша.

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