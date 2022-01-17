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Россия не намерена обсуждать свои инициативы в ОБСЕ

13:36
  • понедельник
  • 17 января 2022

У площадки нет ни устава, ни учредительного документа

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва не собирается вести дискуссии по своим предложениям по безопасности на этой площадке.
Россия объяснила ОБСЕ требование юридических гарантий безопасности

"Это аморфная структура, которая к тому же не обладает международно-правовым статусом", - объяснил он (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Лукашевич, у ОБСЕ нет ни устава, ни учредительного документа. Это означает, что влиять на ситуацию в Евроатлантике организация не способна.

Вместе с тем постпред заметил, что обстановка в Донбассе сейчас сильно ухудшается. Видны предпосылки того, что Киев готовится осуществить силовой сценарий.

В конце года МИД России представил проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Они предполагают отказ альянса от расширения на восток, введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.

Проекты обсуждались на переговорах в Женеве и Брюсселе. По их итогам Москва констатировала, что Запад отказывается реагировать на озабоченности России.

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