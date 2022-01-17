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"Переломы и разрыв печени": подробности состояния пострадавшей в ДТП девочки

13:34
  • понедельник
  • 17 января 2022

Водитель не знал, что "там есть переход"

Московская полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП на юго-западе Москвы.
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Утром 17 января водитель Subaru сбил на нерегулируемом пешеходном переходе на Университетском проспекте женщину с 11-летней дочерью. У матери - перелом позвоночника, девочка получила множественные переломы и разрыв крайней доли печени.

Водитель сообщил, что не знал о существовании пешеходного перехода в этом месте. По данным прокуратуры, в прошлом году мужчина 16 раз нарушил ПДД, в том числе проезд на красный сигнал светофора.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Виновнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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