"В начале пятой волны": в Думе не поверили в скорый спад заболеваемости COVID-19

Вирусолог ранее допустил сокращение показателя к концу января - началу февраля

Предположения о скором спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России преждевременны. Такое мнение в понедельник, 17 января, высказал председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что к концу января — началу февраля заболеваемость коронавирусом в России, вызванная штаммом "омикрон", пойдет на спад. Эксперт предположил, что новая разновидность COVID-19 не предназначена для длительного размножения на высоком уровне.

Однако парламентарий счел такой прогноз слишком оптимистичным, поскольку "по сути дела мы только стоим в начале пятой волны", в связи с чем "расслабляться здесь нельзя".

Хубезов подчеркнул, что увеличивать коечный фонд под заболевших коронавирусом можно до бесконечности, однако имеется гораздо более простой путь — вакцинировать как можно больше людей.

Депутат отметил, что после прививки тяжелые случаи заболевания "омикроном" будут встречаться намного реже, это подтверждается тем, что в настоящее время свыше 90% пациентов с COVID-19 за рубежом составляют люди, не прошедшие вакцинацию.

Наращивание объемов вакцинации позволит максимально быстро вернуться к нормальному функционированию системы здравоохранения по оказанию помощи в плановом режиме, цитирует Хубезова РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram