ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве на медиафасаде покажут работы современных художников

14:59
  • понедельник
  • 17 января 2022

Арт-пространство на Ленинском проспекте будет действовать до 14 февраля

Побывать на выставке, не заходя в музей и интернет. В Москве работы цифровых художников можно увидеть теперь прямо на улице. Современный формат и современная тема. Города будущего выглядят как фантастика, но на самом деле проекты продуманы до мелочей. Арт-пространство на Ленинском проспекте будет действовать до 14 февраля с 17 до 18 часов.

Города-трансформеры или зеленый оазис вместо каменных джунглей? Какой он, мир  будущего, в котором технологии делают жизнь людей все больше похожей на виртуальную игру? В этой новой реальности на смену мегаполисам приходят мегалополисы. Так организаторы назвали выставку-проекцию работ цифровых художников. Полотна впервые представлены в беспрецедентном формате - транслируются  на одном из самых больших столичных медиафасадов площадью полторы тысячи квадратных метров.

- Привлекает внимание, конечно, особенно, если за рулем. Стоишь и смотришь, конечно, интересно.

- На машине все время смотрю Здесь интересно. Что-то крутится постоянно.

Масштабная выставка цифрового искусства "Мегалополис" организована компанией  Generative Gallery в партнерстве с коммуникационным агентством Intention. Здесь  представлены работы известных диджитал-художников из Америки, Франции,  Великобритании, Швейцарии, Бразилии, Японии и России.

"Все работы очень разные. Все они посвящены размышлению о том, каким может быть город будущего, в котором технологии тесно сосуществуют с естественной средой и как они могут вообще повлиять на культуру города, на его вид, на его ландшафт, на его жителей в том числе", - заявила Анна Смирнова, креативный продюсер проекта Generative Gallery, куратор выставки.

Такие цифровые выставки  - современная мировая тенденция. Ощутить себя в арт-пространстве можно, взглянув на экраны, установленные в Нью-Йорке, Лондоне и Токио, а теперь и в  Москве.

Елена Сахно, Егор Миронов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Медиафасад
Медиафасад
Медиафасад
Медиафасад
Медиафасад
Медиафасад
Медиафасад
Медиафасад
Медиафасад
Медиафасад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.