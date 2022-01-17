В Москве на медиафасаде покажут работы современных художников

Арт-пространство на Ленинском проспекте будет действовать до 14 февраля

Побывать на выставке, не заходя в музей и интернет. В Москве работы цифровых художников можно увидеть теперь прямо на улице. Современный формат и современная тема. Города будущего выглядят как фантастика, но на самом деле проекты продуманы до мелочей. Арт-пространство на Ленинском проспекте будет действовать до 14 февраля с 17 до 18 часов.

Города-трансформеры или зеленый оазис вместо каменных джунглей? Какой он, мир будущего, в котором технологии делают жизнь людей все больше похожей на виртуальную игру? В этой новой реальности на смену мегаполисам приходят мегалополисы. Так организаторы назвали выставку-проекцию работ цифровых художников. Полотна впервые представлены в беспрецедентном формате - транслируются на одном из самых больших столичных медиафасадов площадью полторы тысячи квадратных метров.

- Привлекает внимание, конечно, особенно, если за рулем. Стоишь и смотришь, конечно, интересно. - На машине все время смотрю Здесь интересно. Что-то крутится постоянно.

Масштабная выставка цифрового искусства "Мегалополис" организована компанией Generative Gallery в партнерстве с коммуникационным агентством Intention. Здесь представлены работы известных диджитал-художников из Америки, Франции, Великобритании, Швейцарии, Бразилии, Японии и России.

"Все работы очень разные. Все они посвящены размышлению о том, каким может быть город будущего, в котором технологии тесно сосуществуют с естественной средой и как они могут вообще повлиять на культуру города, на его вид, на его ландшафт, на его жителей в том числе", - заявила Анна Смирнова, креативный продюсер проекта Generative Gallery, куратор выставки.

Такие цифровые выставки - современная мировая тенденция. Ощутить себя в арт-пространстве можно, взглянув на экраны, установленные в Нью-Йорке, Лондоне и Токио, а теперь и в Москве.

Елена Сахно, Егор Миронов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram