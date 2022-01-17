В Челябинске завершился хакатон по искусственному интеллекту

Победителями стали выпускники Московского авиационного института

Внести свой вклад в развитие цифровой экономики страны, улучшить профессиональные навыки, а также познакомиться с представителями крупнейших отечественных IT-компаний. Всё это доступно участникам хакатонов, которые проводят по всей стране в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект".

Победителями девятого регионального соревнования в Челябинске стали выпускники Московского авиационного института. Команда должна была создать систему автоматического видеосопровождения воздушного судна при заходе на посадку. Молодые специалисты успешно справились с задачей.

"Это серьезный старт для их карьеры. Заявка на то, что они могут дальше двигаться в этом направлении абсолютно безбоязненно. Цифровые технологии, в частности, искусственный интеллект могут очень круто заменить нам многие офлайновые привычные вещи. Просто потому что математика рулит, просто потому что математика, будучи правильно применена, может очень многие задачи решить", - сообщил Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций.

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