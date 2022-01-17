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Закон об оплате маткапиталом детсадов ИП примут весной

14:02
  • понедельник
  • 17 января 2022

Документ поддержали в правительстве

В федеральном правительстве выразили поддержку законопроекту об использовании маткапитала на оплату детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями. Об этом в понедельник, 17 января, рассказал секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
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Парламентарий напомнил, что с соответствующей законодательной инициативой выступила ЕР.

По словам Турчака, после одобрения правительства законопроект рассмотрят в Госдуме. Предполагается, что его примут весной 2022 года, сообщает РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, направить маткапитал на образование любого из детей можно, когда второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат. При этом образовательная организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание соответствующих услуг.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что средства материнского капитала следует разрешить использовать на дорогостоящее лечение и реабилитацию.

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