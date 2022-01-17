Обратилась в полицию не сразу: подробности ограбления вдовы Градского

К версии об ограблении возникли вопросы

Полиция устанавливает все обстоятельства разбойного нападения на Марину Коташенко - вдову Александра Градского. В минувшее воскресенье неизвестные похитили у неё 100 миллионов рублей. Сообщить об ограблении в правоохранительные органы Коташенко решилась не сразу.

Особняк в подмосковном коттеджном посёлке Новоглаголево площадью более тысячи квадратных метров принадлежал народному артисту России Александру Градскому. Музыкант скончался в ноябре прошлого года в возрасте семидесяти двух лет. Здесь же он жил со своей четвёртой по счёту женой 37-летней Мариной Коташенко. Именно она сообщила в полицию о разбойном нападении.

"Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие - они заставили проследовать её к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись", – сообщила представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Крупная сумма денег - это, по заверению потерпевшей, сто миллионов рублей. Наличными. Оперативники допрашивают прислугу, которая работала в доме и явно могла знать о хранившихся сбережениях. По имеющейся информации, налётчики заставили Коташенко отвезти их до железнодорожной станции Апрелевка. В полицию о случившемся женщина сообщила якобы только спустя семь часов. Таким образом время было потеряно и раскрыть преступление по горячим следам не удалось. И собственно этот факт, и стал поводом для версии об инсценировки разбойного нападения.

"С какими только хитроумными схемами нам не приходилось сталкиваться. Все эти схемы, манипуляции, инсинуации давно известны тем, кто на этом специализируется и в том числе сотрудникам правоохранительных органов. Поэтому если имело место инсинуация - это очень скоро станет известно", - уверен адвокат Сергей Жорин.

Начиная с 2003 года Александр Градский и Марина Коташенко жили в гражданском браке. Официально оформили отношения лишь в 2021-м, буквально за месяц до смерти музыканта. И теперь, как рассказывают СМИ, вокруг совсем немалого наследства артиста разразилась настоящая война. Только недвижимости осталось почти на полмиллиарда рублей, не говоря уже о счетах в банках, дорогих автомобилях и антиквариате.

"Александр Градский любил рассказывать про пачки наличных, которыми был забит его буфет в квартире на углу Тверской и Козицкого переулка, над знаменитым Елисеевским гастрономом. В этом доме Градский выкупил этаж целиком - он владел 400 с лишним квадратными метрами, часть площадей сдавал в аренду. Градский хвастался - дескать, приносят деньги и приносят за участие в разных проектах, он уже не знает, куда их девать", - пишет "МК".

Про этот особняк, где было совершено преступление, газеты пишут как о дворце. С кинотеатром в бассейне и вольерах для собак, выложенных мрамором. Всё за высоким забором и строгой охраной.

В полиции официально не комментируют вероятность инсценировки разбойного нападения. Расследование уголовного дела взяли на контроль в прокуратуре Московской области.

Дмитрий Гусев, Павел Винокуров, Арсений Калашников. "ТВ Центр".

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