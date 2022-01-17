Собянин осмотрел новые линии по производству детского питания на Царицынском молочном комбинате

Это результат выполнения офсетного контракта

В Москве запущены новые линии по производству детского питания для молочно-раздаточных пунктов. Как заявил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, это результат выполнения офсетного контракта, который был заключен между столичным правительством и крупнейшим производителем молочной продукции. Согласно документу, город обязуется закупать готовый товар, а компания, в свою очередь, создает уникальное производство мирового уровня.

Бесперебойный процесс производства. Конвейер Царицынского молочного комбината не останавливается ни на минуту. Чтобы обеспечить маленьких жителей Москвы нужным количеством детского питания, здесь трудится более тысячи человек.

Это абсолютно новая линия по производству сухих молочных смесей. Ничего подобного в Москве раньше не было. Конвейер способен выдавать до 16 млн единиц в год. Ранее для столицы такую продукцию для молочных кухонь закупались в других регионах России и в соседних странах.

Запустить новую производственную линию, а также обновить уже действующее оборудование удалось благодаря офсетному контракту с городом. Это когда инвесторы соглашаются создать новое производство, а в обмен город у них гарантированно закупает выпускаемую продукцию для государственных нужд. На Царицынском молочном комбинате инвестиции составили чуть более 2 миллиардов рублей, а стоимость контракта по закупкам – больше 30 с половиной миллиардов.

"Самое главное для предприятия – это не только иметь льготы, а иметь стабильные гарантии того, что их продукция будет поставляться и будет востребована. Федеральным законом предусмотрено такая система, как офсетные сделки, контракты. Москва безусловный лидер по офсетам. Более 70 млрд заключены такие контракты. Речь идёт об обязательствах по закупке продукции в обмен на инвестиции", - заявил Сергей Собянин.

По словам Собянина, сейчас правительство Москвы занимается полным обновлением молочно-раздаточных пунктов. Причём не только отремонтируют действующие отделения, но ещё и откроют новые. Именно в них в ближайшее время и начнут поставлять продукцию Царицынского комбината. Согласно офсетному контракту на заводе также модернизировали линии по производству соков, и овощных, фруктовых, мясных и мясорастительных пюре.

"Как вы видите, мы делаем всё как обещали по контракту. Большое спасибо за поддержку вам и вашей команде. Департаменту промышленности и департаменту здравоохранения и агентству инвестиций", - говорит президент компании в России и СНГ Давид Манзини.

Столичный комбинат будет поставлять на молочные кухни соки, молоко, творожки, кефиры, пюре и сухие смеси.

"Эта продукция в первую очередь предназначена для молочных кухонь Москвы. По офсетному контракту, который заключён с Москвой на 10 лет, мы будем поставлять до 40 позиций на молочные кухни", - говорит региональный директор по производству Валерий Тагиров.

Офсетные контракты с промышленными компаниями городские власти начали заключать с 2017 года. За это время подписаны 5 таких соглашений по созданию новых производств. Первыми по такому договору начал работать фармацевтический комбинат. Также список компаний пополнился производителем медицинских изделий и теперь к ним добавилось детское питание.

Илья Данильцев, Александр Медведев и Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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