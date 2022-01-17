В Гидрометцентре рассказали о погоде во вторую половину зимы

Погода будет неоднородной

В России во второй половине текущей зимы прогнозируется неоднородная погода. Об этом в понедельник, 17 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам эксперта, все индексы указывают на противоположные характеристики: затоки теплого воздуха из азиатской части страны будут сменяться затоками холодного воздуха из арктических широт.

Вильфанд также напомнил, что в первой половине зимы целый ряд индексов циркуляции также имел противоположные знаки — это свидетельствует о предстоящей частой смене погоды, сообщает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая для января температура сохранится в Москве в начале наступившей рабочей недели. В целом показатели термометров будут превышать нормативные на пять-шесть градусов. Наряду с этим ожидается снег, метель и гололедица.

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