В Балашихе восстановили водоснабжение в домах после аварии

Ранее семь микрорайонов подмосковного города остались без отопления и воды из-за пожара

В подмосковной Балашихе полностью восстановили водоснабжение в жилых домах после аварии на центральном водозаборном узле.

Вчера днём на трансформаторе, где установлены насосы, произошел пожар. В результате семь микрорайонов города остались без отопления и воды. На время ремонта были организованы точки по её раздаче, и местные жители выстроились в огромные очереди. Но надолго запасаться не пришлось - уже ночью водоснабжение возобновили.

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