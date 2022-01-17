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Ветеран ВОВ Зоя Романенко отметила 100-летний юбилей

15:53
  • понедельник
  • 17 января 2022

Её жизнь - пример мужества и внутренней силы

100-летний юбилей отметила москвичка, ветеран ВОВ Зоя Романенко. Совсем юной она ушла на фронт, участвовала в освобождении Варшавы, Праги, а победу встретила в Берлине. Затем было мирное, но тоже трудное время. Однако сквозь годы Зоя Дементьевна пронесла удивительный оптимизм.

Знаменитая "Землянка" звучит во дворе московской пятиэтажки. Волонтеры – студенты и школьники - поют для хрупкой героической женщины, ветерана войны Зои Романенко. Она, утирая слезы, слушает их со своего балкона.

Зое Дементьевне исполнилось 100 лет. Её жизнь - пример мужества и внутренней силы. В 1941 году, еще девчонкой, она работала на военном заводе в Москве. Ночами тушила зажигательные бомбы. В 1943 году добровольцем ушла на фронт. Принимала участие в Висло-Одерской операции, освобождала Прагу, дошла до Берлина. Телеграммой Зою Романенко поздравил президент России: "Уважаемая Зоя Дементьевна, от души поздравляю вас с юбилеем. На долю вашего поколения выпали тяжелейшие испытания Великой отечественной войны, трудности послевоенного времени. Желаю вам здоровья, и бодрости духа".

Кадеты принесли цветы. А еще торт – почти произведение искусства. Зоя Дементьевна смеется: такой бы нам на фронт, отметить победу. Она до сих пор не понимает, как выжила тогда в Берлине. "Все горело и все летало, огонь летал! Огонь! И я там была. Вот удивительно. Как я осталась жива? Я не знаю", - говорит ветеран.

О войне Зоя Романенко говорит неохотно. Слишком тяжело. На пожелтевших фото все ещё живы. Такие любимые, такие родные.

- Ребята, мальчишки, родные мои! Ваш подвиг родину спас! Вы смелые, ясные весельчаки, вы живы в сердцах.

После войны боец Романенко выбрала самую мирную профессию – учить детей. Её любимый 10А, 1956 года выпуска, приготовил поздравления и воспоминания.

"Она рассказывала, как ей давали сапоги 43 размера, а она же маленького росточка вся, шинель до пола, как она во всем этом ходила, при винтовке", - сказала Татьяна Жаркова, ученица Зои Романенко.

Нынешние студенты гордятся тем, что лично могут поздравить ветерана Великой Отечественной.

"Задумываешься о том, смог ли ты быть таким же героическим, таким же самоотверженным, как те люди, которые участвовали в войне", - сказала Юлия Лазарева, замруководителя добровольческого центра движения МПГУ.

"Зоя Дементьевна в таком же возрасте, представляете, да? Как эти ребята. Она освобождала Европу", - говорит Наталья Шевелева, пресс-секретарь Российского союза ветеранов.

Память и благодарность, признательность и теплота к ветеранам – в наших сердцах. И сегодня все это для замечательной героини Зои Романенко.

Юлия Грабовская, Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

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Поздравление ветерана Зои Романенко
Поздравление ветерана Зои Романенко
Зоя Романенко
Зоя Романенко
Поздравление ветерана Зои Романенко
Поздравление ветерана Зои Романенко
Поздравление ветерана Зои Романенко
Поздравление ветерана Зои Романенко
Поздравление ветерана Зои Романенко
Поздравление ветерана Зои Романенко
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