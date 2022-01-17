Ветеран ВОВ Зоя Романенко отметила 100-летний юбилей

Её жизнь - пример мужества и внутренней силы

100-летний юбилей отметила москвичка, ветеран ВОВ Зоя Романенко. Совсем юной она ушла на фронт, участвовала в освобождении Варшавы, Праги, а победу встретила в Берлине. Затем было мирное, но тоже трудное время. Однако сквозь годы Зоя Дементьевна пронесла удивительный оптимизм.

Знаменитая "Землянка" звучит во дворе московской пятиэтажки. Волонтеры – студенты и школьники - поют для хрупкой героической женщины, ветерана войны Зои Романенко. Она, утирая слезы, слушает их со своего балкона.

Зое Дементьевне исполнилось 100 лет. Её жизнь - пример мужества и внутренней силы. В 1941 году, еще девчонкой, она работала на военном заводе в Москве. Ночами тушила зажигательные бомбы. В 1943 году добровольцем ушла на фронт. Принимала участие в Висло-Одерской операции, освобождала Прагу, дошла до Берлина. Телеграммой Зою Романенко поздравил президент России: "Уважаемая Зоя Дементьевна, от души поздравляю вас с юбилеем. На долю вашего поколения выпали тяжелейшие испытания Великой отечественной войны, трудности послевоенного времени. Желаю вам здоровья, и бодрости духа".

Кадеты принесли цветы. А еще торт – почти произведение искусства. Зоя Дементьевна смеется: такой бы нам на фронт, отметить победу. Она до сих пор не понимает, как выжила тогда в Берлине. "Все горело и все летало, огонь летал! Огонь! И я там была. Вот удивительно. Как я осталась жива? Я не знаю", - говорит ветеран.

О войне Зоя Романенко говорит неохотно. Слишком тяжело. На пожелтевших фото все ещё живы. Такие любимые, такие родные.

- Ребята, мальчишки, родные мои! Ваш подвиг родину спас! Вы смелые, ясные весельчаки, вы живы в сердцах.

После войны боец Романенко выбрала самую мирную профессию – учить детей. Её любимый 10А, 1956 года выпуска, приготовил поздравления и воспоминания.

"Она рассказывала, как ей давали сапоги 43 размера, а она же маленького росточка вся, шинель до пола, как она во всем этом ходила, при винтовке", - сказала Татьяна Жаркова, ученица Зои Романенко.

Нынешние студенты гордятся тем, что лично могут поздравить ветерана Великой Отечественной.

"Задумываешься о том, смог ли ты быть таким же героическим, таким же самоотверженным, как те люди, которые участвовали в войне", - сказала Юлия Лазарева, замруководителя добровольческого центра движения МПГУ.

"Зоя Дементьевна в таком же возрасте, представляете, да? Как эти ребята. Она освобождала Европу", - говорит Наталья Шевелева, пресс-секретарь Российского союза ветеранов.

Память и благодарность, признательность и теплота к ветеранам – в наших сердцах. И сегодня все это для замечательной героини Зои Романенко.

Юлия Грабовская, Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

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