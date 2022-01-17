Пленкович пригласил Путина в Хорватию

Также приглашения получил Михаил Мишустин

Как сообщил глава хорватского МИД Гордан Радман, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил приглашения посетить республику президенту России Владимиру Путину.

Он уточнил, что также приглашения получили премьер-министр России Михаил Мишустин и министр юстиции Константин Чуйченко.

Отношения между двумя странами Радман оценил как позитивные. "Мы можем говорить о развитии туризма, культуры, экономики, связи в этих областях между нашими странами", - заметил он (цитата по ТАСС).

По словам министра, Хорватия благодарна России за поддержку независимости.

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