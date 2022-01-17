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Глава Коми распустил правительство

14:14
  • понедельник
  • 17 января 2022

Перед регионом поставлены новые задачи

Глава Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство республики.

Министры продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства, передает ТАСС. Уйба поблагодарил кабмин за совместную работу в "экстремальных условиях".

Полномочия нового председателя правительства будет исполнять Эльмира Ахмеева, занимающая должность министра экономического развития и промышленности Коми.

Роспуск правительства связан с новыми стратегическими задачами развития региона, отметил Уйба. Министрам предстоит диверсифицировать экономику согласно федеральному плану.  

"Это позволит вывести регион на принципиально новый уровень развития, станет основой для экономического роста отраслей", - заметил он.

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Владимир Уйба
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