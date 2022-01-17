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Путин провел разговор с премьером Пакистана

14:04
  • понедельник
  • 17 января 2022

Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей

В понедельник президент России Владимир Путин и премьер Пакистана Имран Хан провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Как уточнили в Кремле, Имран Хан отметил поддержку в пакистанском обществе заявлений Путина на пресс-конференции 23 декабря. Речь, в частности, идет о недопустимости унижения достоинства той или иной религиозной, социальной или национальной группы.

Лидеры условились о продолжении контактов.

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