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Путин указал губернатору на проблему с аварийным жильем в Астраханской области

14:51
  • понедельник
  • 17 января 2022

Президент провел рабочую встречу с Игорем Бабушкиным

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Разговор пошёл о социально-экономической обстановке в регионе.

Несмотря на негативное влияние пандемии, в регионе развивается сотрудничество с иностранными партнерами по вопросам сельского хозяйства, образования и культуры. И, конечно, в области судостроения.

Кроме того, Игорь Бабушкин попросил президента поддержать инициативу о присвоении Астрахани звания "Город трудовой доблести". Владимир Путин поинтересовался, как идет работа по расселению аварийного жилья.

В.Путин: У вас аварийного жилья многовато пока.

И.Бабушкин: Аварийного жилья у нас много.

В.Путин: Как сокращается?

И.Бабушкин: Программа, которая была сформирована до 1 января 2017 года, сегодня включает в себя 38 тысяч квадратных метров. И мы идем ускоренными, опережающими темпами и программу выполняем. И рассчитываем, что до конца 2022 года мы эту программу выполним.

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Владимир Путин и Игорь Бабушкин
Владимир Путин и Игорь Бабушкин
Владимир Путин и Игорь Бабушкин
Владимир Путин и Игорь Бабушкин
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