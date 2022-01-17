Рособрнадзор назвал условие изменения графика ОГЭ и ЕГЭ

В ведомстве напомнили об эпидситуации

Расписание Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России. Об этом в понедельник, 17 января, рассказали в Рособрнадзоре.

В ведомстве уточнили, что приказы о расписаниях ЕГЭ и ОГЭ уже утверждены. Они предусматривают три периода проведения экзаменов: досрочный, основной и дополнительный.

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора был разработан комплекс мер по эпидемиологической безопасности для пунктов проведения экзаменов. Эти меры включают в себя уборку с применением дезинфицирующих средств, использование масок, измерение температуры участников экзаменов, соблюдение социальной дистанции и так далее.

Каждый регион с учетом сложившейся на его территории эпидемиологической обстановки самостоятельно определяет необходимые мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности, отметили в Рособрнадзоре.

Решения о корректировке расписания экзаменов, утвержденного ранее, будут зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщает РИА Новости.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что Единый государственный экзамен в 2022 году пройдет оффлайн. Итоговое сочинение (допуск к экзамену) одиннадцатиклассники уже написали. Участие из-за сложной эпидемиологической обстановки не смог принять только один регион — Калмыкия.

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