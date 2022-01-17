ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рособрнадзор назвал условие изменения графика ОГЭ и ЕГЭ

14:40
  • понедельник
  • 17 января 2022

В ведомстве напомнили об эпидситуации

Расписание Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России. Об этом в понедельник, 17 января, рассказали в Рособрнадзоре.
Опубликованы демоверсии заданий ОГЭ и ЕГЭ 2022 года

В ведомстве уточнили, что приказы о расписаниях ЕГЭ и ОГЭ уже утверждены. Они предусматривают три периода проведения экзаменов: досрочный, основной и дополнительный.

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора был разработан комплекс мер по эпидемиологической безопасности для пунктов проведения экзаменов. Эти меры включают в себя уборку с применением дезинфицирующих средств, использование масок, измерение температуры участников экзаменов, соблюдение социальной дистанции и так далее.

Каждый регион с учетом сложившейся на его территории эпидемиологической обстановки самостоятельно определяет необходимые мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности, отметили в Рособрнадзоре.

Решения о корректировке расписания экзаменов, утвержденного ранее, будут зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщает РИА Новости.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что Единый государственный экзамен в 2022 году пройдет оффлайн. Итоговое сочинение (допуск к экзамену) одиннадцатиклассники уже написали. Участие из-за сложной эпидемиологической обстановки не смог принять только один регион — Калмыкия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.