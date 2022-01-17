ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сын Куравлева рассказал о состояния актера

14:30
  • понедельник
  • 17 января 2022

Ранее у народного артиста РСФСР диагностировали пневмонию

Сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлева сообщил ТАСС, что состояние актера улучшается.
Названа причина смерти актрисы Вознесенской

"Состояние Леонида Вячеславовича улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации", - уточнил он.

Ранее стало известно, что у 85-летнего Куравлева пневмония, тесты на коронавирус отрицательные. Лечится актер в Городской клинической больнице №40 в Коммунарке.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди его наиболее известных киноработ - "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Живет такой парень".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Леонид Куравлёв
Леонид Куравлёв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.