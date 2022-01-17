Сын Куравлева рассказал о состояния актера

Ранее у народного артиста РСФСР диагностировали пневмонию

Сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлева сообщил ТАСС, что состояние актера улучшается.

"Состояние Леонида Вячеславовича улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации", - уточнил он.

Ранее стало известно, что у 85-летнего Куравлева пневмония, тесты на коронавирус отрицательные. Лечится актер в Городской клинической больнице №40 в Коммунарке.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди его наиболее известных киноработ - "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Живет такой парень".

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