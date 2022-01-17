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"Искренне сожалею": дебошир принес извинения за скандал в автобусе

14:54
  • понедельник
  • 17 января 2022

СК возбудил дело

Уроженец Дагестана, вступивший в словесную перепалку с пассажирами в московском автобусе, принес извинения за инцидент.

"В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем я искренне сожалею", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором 29-летний дагестанец "пообещал бить русских". Причиной конфликта стал отказ водителя высадить мужчину в неположенном месте.

Следственный комитет завел уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенного с угрозой применения насилия. Дебошира задержали в Калужской области.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, поведение молодого человека "нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе".

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