Гидрометцентр призвал не "питаться радужными надеждами" на весну в марте

Март является весенним месяцем в России лишь по календарю

Россиянам не стоит рассчитывать на приход весны в марте, поскольку он по характеру погоды является зимним месяцем. Об этом в понедельник, 17 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что весна наступает, если речь идет об устойчивом переходе температуры через ноль градусов — часто это происходит в начале третьей декады марта. Однако снежный покров сходит в Москве примерно 8-10 апреля.

В связи с этим Вильфанд призвал не "питаться радужными надеждами" на то, что весна в столичном регионе наступит в марте, сообщает ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая для января температура сохранится в Москве в начале наступившей рабочей недели. В целом показатели термометров будут превышать нормативные на пять-шесть градусов. Наряду с этим ожидается снег, метель и гололедица.

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