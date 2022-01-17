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Лавров опроверг "полную дезинформацию" о якобы планируемом вторжении в Донбасс

15:22
  • понедельник
  • 17 января 2022

Москва неоднократно отвергала обвинения в "агрессивных действиях" в отношении Украины

В США продолжается распространение дезинформации о якобы планируемой российской стороной провокации в Донбассе. Об этом в понедельник, 17 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: Россия защитит своих граждан в Донбассе

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник в американской администрации, что Россия якобы готовит "под чужим флагом" провокацию на востоке Украины и в Пентагоне об этом знают. По данным источника, эта провокация станет "оправданием вторжения" России на Украину.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что до сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены.

Лавров, комментируя сообщения американских СМИ, заявил, что они распространяют "полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе" — якобы для того, чтобы Москва получила предлог для пресловутого вторжения, сообщает РИА Новости.

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