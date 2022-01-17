Likee и Viber зарегистрировали личный кабинет на сайте Роскомнадзора

В соответствии с требованиями закона о "приземлении"

Мессенджер Viber и социальная сеть Likee зарегистрировали личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора в соответствии с требованиями в рамках закона о "приземлении" иностранных IT-компаний, передает РИА "Новости".

Уточняется, что отметка об исполнении в соответствующей графе сейчас стоит у обеих компаний.

Вместе с тем ни Likee, ни Viber пока не создали филиала и не учредили российское юридическое лицо.

Ранее личный кабинет на сайте Роскомнадзора зарегистрировала Apple.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о "приземлении". Он обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек до 1 января 2022 года создать в стране представительства.

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