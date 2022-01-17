Российские миротворцы из Казахстана прибыли в Ульяновскую область

Самолеты приземляются на аэродроме Восточный

Аэродром в Ульяновской области начал принимать самолеты Ил-76 с российскими миротворцами на борту. Военнослужащие возвращаются после завершения миссии в Казахстане.

"На аэродром Восточный в Ульяновской области из Казахстана на самолетах военно- транспортной авиации ВКС России начали прибывать российские миротворцы из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - сообщили журналистам в Минобороны России.

Ранее стало известно, что из Казахстана вылетели 18 самолетов Ил-76 и один Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. В военном ведомстве отметили, что перед вылетом российские военнослужащие на аэродроме Алматы погрузили военную технику в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России. Первые подразделения миротворцев вылетели из Казахстана в Россию 13 января, восемь самолетов с российскими военнослужащими приземлились на аэродроме Северный в Иваново, передает ТАСС.

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