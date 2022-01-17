Поезд наехал на амурского тигра под Хабаровском

Тело животного доставят в Уссурийск

В Хабаровском крае поезд сбил амурского тигра, животное скончалось. Инцидент произошел в Вяземском муниципальном районе на перегоне из села Аван в Котиково.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов, в ближайшее время тело тигра будет траспортировано в Уссурийск для экспертизы в специальной лаборатории.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке проведут перепись амурских тигров. По данным экспертов, общая численность этих животных в нашей стране превышает 600 особей.

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