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Лавров пошутил по поводу 18 сценариев США по Украине

15:36
  • понедельник
  • 17 января 2022

Министр прокомментировал заявление замгоссекретаря

Министр иностранных дел России Сергей Лавров иронично прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что у Вашингтона есть 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.
Лавров опроверг "полную дезинформацию" о якобы планируемом вторжении в Донбасс

"Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс госдепартамент - 18 сценариев", - сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что, возможно, американские ведомства "объявляют у себя внутри конкурс".

В последнее время в странах Запада звучат утверждения о якобы готовящемся Москвой "вторжении" на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

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