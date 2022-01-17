ЦСКА пополнил состав футболистом сборной Парагвая

Соглашение рассчитано на 3,5 года
В московский футбольный клуб ЦСКА перешел 24-летний полузащитник сборной Парагвая Хесус Медина, сообщает пресс-служба команды.
"Соглашение рассчитано на 3,5 года - до окончания сезона-2024/25", - сказано в сообщении.
Ранее Медина выступал за "Нью-Йорк Сити", с которым стал чемпионом американской футбольной лиги. До этого хавбек играл за парагвайский "Либертад".
В настоящее время игрок уже прибыл в испанский Кампоамор, где ЦСКА готовится к возобновлению сезона. После 18 туров армейцы идут четвертыми в Российской премьер-лиге с 30 очками, отставая от лидирующего "Зенита" на 8 баллов.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Хесус Медина подписал контракт с #ЦСКА до окончания сезона-2024/25— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2022
¡Bienvenido! @JesusMediina8! ��������
���� https://t.co/yjuV2QGGHR pic.twitter.com/rgjxS70cqN