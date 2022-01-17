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ЦСКА пополнил состав футболистом сборной Парагвая

15:48
  • понедельник
  • 17 января 2022

Соглашение рассчитано на 3,5 года

В московский футбольный клуб ЦСКА перешел 24-летний полузащитник сборной Парагвая Хесус Медина, сообщает пресс-служба команды.
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"Соглашение рассчитано на 3,5 года - до окончания сезона-2024/25", - сказано в сообщении.

Ранее Медина выступал за "Нью-Йорк Сити", с которым стал чемпионом американской футбольной лиги. До этого хавбек играл за парагвайский "Либертад".

В настоящее время игрок уже прибыл в испанский Кампоамор, где ЦСКА готовится к возобновлению сезона. После 18 туров армейцы идут четвертыми в Российской премьер-лиге с 30 очками, отставая от лидирующего "Зенита" на 8 баллов.

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