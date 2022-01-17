В НАТО распространили на космос принцип коллективной обороны

Альянс обнародовал принципы своей политики в космическом пространстве

Североатлантический альянс намерен распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны организации. Об этом говорится в документе "Всеобъемлющая политика НАТО в космосе", опубликованном в понедельник, 17 января.

В ходе саммита в Брюсселе в 2021 году участники блока пришли к соглашению о том, что "атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса".

В НАТО решили, что последствия атак в космосе "могут угрожать процветанию, безопасности, стабильности государств и евроатлантической зоны", в связи с этим альянс допускает применение Пятой статьи Североатлантического договора. В ней говорится, что нападение на одного члена альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на альянс в целом.

Участники блока согласовали интеграцию космоса в систему коллективной безопасности и обороны наряду с киберпространством, морской, воздушной и сухопутной средой, так как "любой конфликт, распространяющийся в космосе, может затронуть всех пользователей этого пространства".

Космическая активность НАТО будет осуществляться с учетом принципов международного права, включая Устав ООН, цитирует документ РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что особое внимание стоит уделить развитию централизованной системы управления воздушно-космической обороной, интеграции в единое информационное пространство подсистем разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, а также развертыванию перспективных космических средств.

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