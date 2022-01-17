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Путин поручил выяснить причины невыполнения программ соцпомощи

15:49
  • понедельник
  • 17 января 2022

Минтруд доложит президенту результаты анализа до конца января

Министерство труда и социальной защиты до 25 января должно доложить Владимиру Путину, почему не были достигнуты в 2021 году показатели социальной помощи пенсионерам и инвалидам. Перечень поручений президента России составлен по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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"Проанализировать причины недостижения в 2021 году изначально запланированных показателей национального проекта "Демография" в части, касающейся охвата граждан старшего возраста и инвалидов социальными услугами", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, контроль за выполнением задач нацпроектов поручен губернаторам регионов. Это касается, в частности, ликвидации несанкционированных свалок и программ модернизации первичного звена здравоохраненияю

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