Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Тельцам звезды рекомендуют собраться с силами, а Водолеям - не перегружать себя

Гороскоп на сегодня, 18 января 2022 года, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овен

Первое полнолуние 2022 года даст ответ на вопрос или официальное разрешение. Также может найтись последний пазл, которого вам не хватало для принятия важного решения.

Тельцы

Ну же, поднажмите, соберитесь с силами – звезды настроены вам помогать! Именно сегодня вы наконец можете сдать многострадальный зачет или закончить работу.

Близнецы

Хотите погасить кредит, задолженность или навсегда покончить с вредной привычкой? Энергетика полнолуния поможет сделать это, главное условие победы – ваш настрой.

Раки

Помощь полной Луны будет нелишней для представителей знака, у которых в личной жизни не все гладко. Но помните, что ваши эмоции и чувства могут быть сильно преувеличены.

Львы

Накипело? Вы можете сказать свое веское слово на работе или дома, чтобы расставить точки над i. Это поможет прояснить вашу позицию и не держать ситуацию подвешенной.

Девы

Родители сегодня будут заниматься проблемами своих детей либо получат от своих чад сюрпризы. Всех остальных ждут покупки, приятные развлечения или творческий подъем.

Весы

Вы закончите важное для семьи дело или определитесь с тем, какой ремонт хотите сделать. Некоторым из вас придётся дома столкнуться с внезапными поломками.

Скорпионы

У вас будет возможность избавиться от проблемы, обязанности или чувства вины. Вы также можете оказаться в роли психолога для кого-то из своих близких.

Стрельцы

Финансовые проблемы достигнут той стадии, когда игнорировать их больше нельзя. Вам придётся отдать долги, оплатить услуги или совершить покупку, которую вы откладывали.

Козероги

Ну и денек! Полнолуние в вашем знаке не может пройти незамеченным. Вы обязательно столкнетесь с событиями, которые заставят серьезно задуматься о жизни.

Водолеи

Непростой день для здоровья, так что не перегружайте себя и не забывайте принимать лекарства. А еще вам станут понятны мотивы ваших поступков, и это станет открытием.

Рыбы

День командной работы: достичь цели сегодня проще не в одиночку, а коллективно. Возможно трудоустройство в большую международную компанию.

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