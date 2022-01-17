Минфин опроверг подорожание продуктов из-за касс на рынках

Поправки в законодательство не повлияют на цены

Поправки в законодательство в области применения онлайн-касс на рынках не станут причиной роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Об этом в понедельник, 17 января, рассказал директор департамента налоговой политики Министерства финансов Данил Волков.

Данные правительственные поправки расширяют основания применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках и дают возможность проверить ее регистрацию на сайте Федеральной налоговой службы. При этом перечень участников торговли, имеющих право не использовать кассы, сокращается.

Как пояснил Волков, многие торговые компании на рынках уже используют контрольно-кассовую технику. Фактически в поправках речь идет только об обязательности соблюдения законодательства.

В связи с этим в Минфине не ожидают роста цен из-за предлагаемых поправок, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минсельхозе разъяснили, что подорожание молочной продукции, овощей и фруктов в России объясняется сезонным фактором. Объемы производства в молочной отрасли в осенне-зимний период традиционно снижаются, увеличиваются производственные затраты – а это влияет на ценовую динамику.

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