Порошенко "громко" вернулся на Украину

Что он заявил после прилета?

В понедельник в Киеве избирают меру пресечения Петру Порошенко. Бывший президент Украины проходит как обвиняемый по делу о государственной измене и содействии терроризму. Сегодня утром он прилетел на родину после длительной заграничной поездки. И возвращение это получилось довольно громким. Порошенко прямо в аэропорту выступил перед своими сторонниками и обрушился с критикой на действующую власть.

Похудевший за время скитаний по заграницам Петр Порошенко вернулся. Как и обещал. Рейс из Варшавы с ВИП-беглецом на борту приземлился около 9 утра в киевском аэропорту Жуляны. Порошенко сразу ринулся в политический бой. Не зря ж в столицу сгоняли массовку со всех его предприятий! Бывший президент заявил, что его пытаются не пустить в страну. Да еще и паспорт посмели слишком долго проверять. Порошенко устроил стихийный митинг прямо на госгранице.

"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я – Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию страны. Так сильно они нас ждали, так сильно они нас боятся и отдают незаконные указания силовикам, чтобы давить на оппозицию", - заявил Порошенко.

Вместе с паспортом Порошенко попытались вручить и повестку в суд. Ту самую, которую он отказался подписывать перед стремительным бегством из страны в декабре. Однако и на этот раз следователь Госбюро расследований Украины не смог догнать подозреваемого в госизмене экс-президента.

На выходе из аэропорта еще один митинг. Скиталец Порошенко явно соскучился по вниманию. А тут сразу несколько тысяч слушателей. Правда, есть данные, что большинство - это сотрудники его предприятий, людей привезли под страхом увольнения. Суть выступления не сильно отличается от предыдущих. Петр Алексеевич, неплохо заработавший на братоубийственной войне в Донбассе, теперь мнит себя защитником Украины. И от придуманной им же самим мифической российской агрессии. И от Владимира Зеленского. Никак не может простить то, что актер при поддержке олигарха Коломойского обскакал его на президентских выборах.

"Пока мы строили фундамент государственности, Зеленский с Коломойским вытягивали из фундамента кирпичики и строили виллы в Италии, разрушая Украину. И у них хватило смелости обвинить нас в государственной измене", - отметил Порошенко.

В суд Порошенко поехал с ветерком. Его кортеж несколько раз нарушил правила дорожного движения: повернул налево не из своего ряда, выехал на полосу общественного транспорта. А толпа его сторонников разгромила машину возле аэропорта. Радикалам не понравилось, что автомобиль двигался по проезжей части, по которой перемещались и они.

Очередное ЧП произошло уже у здания суда. Во время выступления подозреваемого в госизмене от сцены отвалилась часть металлической конструкции и ударила по голове стоявшего рядом мужчину.

Заседание об избрании экс-президенту меры пресечения по так называемому угольному делу началось с задержкой. Защита Порошенко требовала отвод судьи. Обвиняемый - замены самого суда. Практически сразу после начала - перерыв. Чтобы адвокаты могли ознакомиться с основанием для ареста.

"Судебное заседание началось с того, что у меня нет статуса подозреваемого, потому как мне никто не вручил повестку, и у стороны обвинения нет никаких доказательств этого. В суде я узнал о том, что Зеленский назначил мне бесплатного адвоката, которого пытался использовать для провокации", - сказал Порошенко.

По всем предыдущим возбужденным против него уголовным делам ему удавалось выйти сухим из воды. Американские кураторы пока не бросают своего протеже, как сделали это с Михаилом Саакашвили.

На этот раз Петра Порошенко обвиняют в том, что в 2014-м году он отдал распоряжение закупать уголь у ДНР и ЛНР вместо ЮАР. Экс-президент стал четвертым подозреваемым по так называемому угольному делу Виктора Медведчука. Сумма залога уже названа - это 37 миллионов долларов. Сейчас все активы Порошенко заблокированы. Стало известно, что в последнее время на адвокатов он потратил более 400 тысяч долларов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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